Podcast | Overleven in Charkov, verslag van onze reporter in Oekraïne

De oorlog in Oekraïne gaat intussen zijn zesde maand in en lijkt alsmaar vuiler te worden. Onze reporter ter plaatse Corry Hancké getuigt over de situatie in het moegetergde Charkov, de tweede grootste stad van Oekraïne vlakbij de Russische grens. Hoe gaan de inwoners om met oorlogsmisdaden en voedseltekorten?





De Russen bestoken niet alleen militaire maar ook burgerdoelwitten. Oekraïense procureurs doen onderzoek en verzamelen bewijs om de oorlogsmisdadigers later te kunnen berechten. Intussen schuiven steeds meer burgers aan bij de voedselbedeling. De inwoners van Charkov kreunen onder de oorlog, maar blijven strijdlustig.

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS Journalist Corry Hancké | Presentatie Gonnie Put | Redactie Kaja Verbeke | Eindredactie Gonnie Put, Marjan Justaert | Audioproductie Brecht Plasschaert | Muziek Brecht Plasschaert | Chef podcast Bart Dobbelaere | Extra audio CBC News

OVER DEZE PODCAST

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.