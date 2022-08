Triatlontopper Marten Van Riel mist EK in München door blessure

Marten Van Riel (29) moet een streep trekken door het EK triatlon, dat volgende week in München plaatsvindt. De nummer vier van de voorbije Olympische Spelen sukkelt met botoedeem in zijn enkel en vreest dat zijn seizoen er vroegtijdig opzit.

2022 ging met een knaller van start voor Marten Van Riel. De Loenhoutenaar won begin maart de Ironman 70.3 van Dubai in een nieuw wereldrecord. De nummer vier van de Olympische Spelen van Tokio leek vertrokken voor een schitterend seizoen, maar dat werd verpest door een val in de World Triathlon Series van Leeds in juni. Een maand later moest Van Riel door een positieve coronabesmetting forfait geven voor de triatlon van Hamburg. Alles op het EK in München dan maar. Dat hoofddoel valt helaas ook weg.

‘Ik begon steeds meer pijn te krijgen aan mijn enkel tijdens het lopen’, vertelt Van Riel. ‘Ik heb dan een extra MRI laten nemen. Daaruit bleek dat ik botoedeem heb opgelopen. Ik heb mijn looptrainingen moeten staken, want anders zou ik er misschien blijvende schade aan overhouden. Ik baal er enorm van. Over enkele weken is er een nieuwe controle en zal blijken of ik terug lichtjes de looptraining mag hervatten. In het beste geval ben ik in oktober opnieuw competitief. In het slechtste geval … daar denk ik voorlopig niet aan. Gelukkig mag ik wel blijven fietsen. Ik ben op hoogtestage in Font Romeu in de Pyreneeën en ik kan al mijn energie kwijt op de cols hier.’

Streep door de rekening

Tijdens de vorige Europese Kampioenschappen in Glasgow, vier jaar geleden, veroverde Van Riel brons individueel en brons met de gemengde aflossingsploeg. Voor die Belgian Hammers is het forfait van Van Riel ook een flinke streep door de rekening. Zij moesten ook al vast lid Claire Michel (kuitblessure) missen. Jelle Geens, Noah Servais en Erwin Vanderplancke verdedigen de nationale kleuren bij de mannen op zaterdag 13 augustus. De dag voordien komen Valerie Barthelemy, Hanne De Vet en Jolien Vermeylen in actie bij de vrouwen.