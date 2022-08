Merendeel van vaccinaties tegen apenpokken in Rijsel werd aan Belgen toegediend

In Rijsel zijn zaterdag bijna 500 injecties met het apenpokkenvaccin toegediend, met of zonder afspraak. ‘Ongeveer 90 procent van de gevaccineerden zaterdag kwam uit België’, laat het stadsbestuur weten in een reactie aan Belga.

De vaccinaties vonden plaats in het gratis informatie-, screenings- en diagnosecentrum van Rijsel (CeGIDD), dat zaterdag van 9 tot 17 uur geopend was. Het ging enkel om de basisvaccinatie. Op 1 augustus waren er in België 482 besmettingen geteld met het apenpokkenvirus en 28 ziekenhuisopnames.