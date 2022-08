Jonge wolfjes geboren op de Hoge Veluwe, maar ‘niet gewenst’

De directie van het nationaal park De Hoge Veluwe is al sinds de komst van de eerste wolvin binnen de hekken van het park tegen de aanwezigheid van het dier. Nu er een onbekend aantal welpen in het park is geboren, staat vrijwel vast dat een wolvenpaar daar een territorium heeft gevestigd. Een Zwitserse studie besluit intussen dat de habitat voor wolven in de Alpen over vijf jaar volledig ‘bevolkt’ zal zijn.

Het wolvenprobleem in de Hoge Veluwe wordt ‘alleen maar groter’, zegt hoofd bedrijfsvoering Jakob Leidekker. ‘We zijn niet tegen de wolf, maar we vragen ons af of wolven in een drukbevolkt land als Nederland wenselijk zijn. Voor wat betreft het park, denken we dat de moeflons en andere dieren door de komst van de wolf zullen verdwijnen. Dat heeft grote gevolgen voor de biodiversiteit. We willen dat het mogelijk wordt de wolf tijdelijk of langdurig te weren.’

Wolvenaanvallen hebben de kudde moeflons op de Hoge Veluwe al flink uitgedund. Toen de eerste wolven in Nederland opdoken, plaatste het natuurpark hoge hekken langs de wilddoorgangen tussen het park en de Veluwe bossen. Toch dook in 2021 de eerste wolvin op.

Een wolvenroedel op de Hoge Veluwe in 2021.

De wolf is op allerlei manieren wettelijk beschermd tegen verjagen of afschieten. De Hoge Veluwe wil dat het wel mogelijk wordt om de wolf te weren. ‘En dat moet snel gebeuren, want nu er al meer wolven in het park rondlopen, wordt het alleen maar moeilijker om ze weg te krijgen’, zegt Leidekker. ‘We moeten niet wachten tot er een onomkeerbaar probleem is ontstaan.’

Helft habitat gekoloniseerd

In de Zwitserse Alpen neemt het aantal wolven intussen snel toe. Volgens schattingen van de vereniging Gruppe Wolf Schweiz (GWS), die zich inzet voor een vreedzaam samenleven tussen mens en inheemse grote roofdieren, zullen er tegen 2025 zowat 800 roedels zijn, tegenover meer dan 250 in 2021 en, naar verwachting, 300 dit jaar. Met de huidige cijfers is het maar een kwestie van tijd vooraleer de wolven de helft van hun habitat zullen koloniseren, binnen vijf jaar zullen ze hun hele habitat bezetten. GWS weet dat het wolvenbestand daarna zichzelf reguleert en niet meer verder groeit.

Een roedel, van twee volwassen dieren en hun welpen, kan tot tien dieren groot zijn. Een roedel heeft een territorium van 200 tot 300 vierkante kilometer nodig.

Gezien de kwaliteit van de habitat en de grote hoeveelheden wild in de Alpen zou zelfs een verstrenging van de bestrijdingsmaatregelen de groei van de wolvenpopulatie nauwelijks belemmeren. De beste maatregel, volgens GWS, is de bescherming van de door de wolf bedreigde dieren veralgemenen en systematiseren.