De Nederlands-Indonesische straatmuzikant Jacob Koopman heeft vrijdag het optreden van zijn leven gegeven. Hij stond nietsvermoedend in de straten van Dublin te spelen, toen plots twee beroemde popsterren zich bij hem aansloten. In een mum van tijd verzamelde zich een grote groep fans die het verrassingsoptreden niet wilden missen. Luister in bovenstaande video ook mee.