Arnold Willems, Georges uit ‘Wittekerke’ en vader van Tania Kloek, overleden

Acteur Arnold Willems, onder meer bekend als Georges uit de VTM-serie Wittekerke, is op negentigjarige leeftijd overleden. Dat bevestigt zijn dochter, actrice Tania Kloek, aan de redactie van Het Nieuwsblad.

Arnold Willems, de zoon van acteur Frits Willems, vertolkte van 1993 tot 2008 de rol van Georges Coppens in de populaire reeks Wittekerke. Hij mocht ook de laatste woorden zeggen: ‘Kom, we gaan iets drinken.’ In Dag allemaal blikte hij later terug op de hype die het programma destijds veroorzaakte. ‘Het verschil tussen fictie en realiteit was zodanig vervaagd dat ik in de periode dat mijn personage een drankprobleem had, in de supermarkt werd aangeklampt als ik alcohol in mijn kar laadde: “Allez, doe dat nu toch niet!”’

Daarna was hij nog te zien in onder meer in de fictiereeks Oud België – een rol waaraan hij naar eigen zeggen mooie herinnering overhield –, Code 37 en de eerste aflevering van Zone Stad. In 2016 speelde hij de vader van Hilde De Baerdemaeker in de politieserie Coppers.

De carrière van Willems begon enkele decennia eerder. Zo had hij ook een groter aandeel in De het jeugdfeuilleton De kat, dat vanaf 17 januari 1973 te zien was op de toenmalige BRTN. Tot 1985 was hij vast verbonden aan de openbare omroep.

Relatie met leerling

In maart gaf Willems nog een interview aan Dag allemaal, naar aanleiding van zijn negentigste verjaardag. ‘In tegenstelling tot veel oude mensen zaag en klaag ik niet. Ik ben nog zelfstandig, goed van geest en mijn haar wordt zelfs niet grijs’, klonk het toen.

In het magazine had hij het ook over de relatie met zijn zeventien jaar jongere echtgenote An, die hij leerde kennen toen hij haar toneelleraar was: ‘We hebben daar nooit bij stilgestaan en ook achteraf hebben we daar amper negatieve reacties op gekregen. An was de beste leerling die ik ooit had. Een mooie vrouw ook, en zo zijn onze gevoelens langzaam gegroeid.’