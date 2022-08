Qantas wil dat managers bijspringen als bagageafhandelaars

Een etterend personeelstekort dwingt de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas om het probleem creatief aan te pakken. Uit een interne oproep blijkt dat het bedrijf honderd vrijwilligers bij het management zoekt die drie maanden kunnen bijspringen als bagage-afhandelaar.

Operationeel directeur van de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas Colin Hughes stuurde zijn medewerkers een interne memo met daarin de vraag of zo’n honderd vrijwilligers bij het management drie maanden kunnen bijspringen bij de bagageafhandeling.

‘Mensen die op de uitnodiging reageren, zullen worden opgeleid en ingeroosterd in de luchthavens van Sydney en Melbourne’, schreef Hughes. ‘Deze mensen zullen onze grondafhandelingspartners, die de activiteiten van Qantas beheren, vanaf midden augustus gedurende drie maanden bijstaan. Er wordt niet verwacht dat u voor deze functie kiest bovenop uw voltijdse functie.’

Aanleiding voor de oproep is het acute tekort aan personeel bij de luchtvaartmaatschappij. Tijdens de voorbije lockdowns werden 1.600 bagageafhandelaars de laan uitgestuurd. Sindsdien werd de dienst volledig geoutsourcet aan aannemers. De vliegmaatschappij heeft al meermaals haar verontschuldigingen moeten aanbieden na heel wat klachten van gefrustreerde passagiers die te maken kregen met vertraagde en geannuleerde vluchten, lange rijen op luchthavens en verloren bagage.

Een woordvoerder zei tegen de Britse krant The Guardian dat de luchtvaartmaatschappij zich inzet om haar dienstverlening te verbeteren: ‘We hebben duidelijk gemaakt dat onze operationele prestaties niet voldoen aan de verwachtingen van onze klanten of aan de normen die we van onszelf verwachten – en dat we alles in het werk hebben gesteld om onze prestaties te verbeteren.’

Qantas hoopt de problemen aan te pakken door de komende maand minder vluchten in te plannen en meer personeel aan te werven.