Brand in Cubaanse olie-opslagplaats nog niet onder controle

De Cubaanse brandweer probeert om de grote brand in een olie-opslagplaats in de havenstad Matanzas onder controle te krijgen. Een tweede brandstoftank is ontploft, en de afdekking van een andere tank in de opslagplaats is ingestort, melden plaatselijke media.

Uit de tweede tank loopt olie weg, deelde de Cubaanse regering mee op Twitter. Er wordt ‘intensief en effectief’ gewerkt om het probleem zo snel mogelijk onder controle te krijgen. Bij de brand is al zeker één dode gevallen, en 120 mensen hadden verpleging nodig. Er zijn specialisten uit Mexico en Venezuela ter plaatse om te helpen bij de brandbestrijding.

De tanks bevatten Cubaanse ruwe olie en geïmporteerde zware olie, die hoofdzakelijk wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken. Met de brand gaan grote energiereserves van de socialistische staat in vlammen op. Cuba kampte al eerder met een zware economische crisis en had grote problemen met de energievoorziening.

Het vuur brak vrijdagavond uit na een blikseminslag in een opslagtank voor ruwe olie. De vlammen sloegen nadien over op een tweede tank. In totaal staan er volgens Cubaanse media acht grote tanks op de site.