Spa-Francorchamps niet op Formule 1-kalender volgend seizoen, wel eerste reserve?

Komt er nog een GP Formule 1 op het circuit van Spa-Francorchamps volgend seizoen? Uit twee voorlopige kalenders – die nog niet gepubliceerd werden – blijkt dat er nog een kansje daartoe bestaat. Al is nog niets definitief. Dat meldt La Dernière Heure maandagochtend.

De GP in Spa-Francorchamps wordt eind deze maand (28 augustus) gereden. De kans is groot dat de wedstrijd volgend jaar niet plaatsvindt. Op de twee voorlopige kalenders die de ronde doen wordt de GP in 2023 niet meer opgenomen in het programma. Wel is er plaats voor twee nieuwe races in Las Vegas en in Zuid-Afrika, terwijl ook China en Qatar terugkomen.

Op de tweede versie van de kalender staan er met Zuid-Afrika, waar nog heel wat werken aan het circuit moeten gebeuren, en China, waar nog altijd ongerustheid heerst vanwege de coronapandemie, twee onzekere klanten op het programma.

Mocht China wegvallen, komt de GP van België in de plaats als eerste reserve. Zandvoort neemt wel de datum van Francorchamps in, eind augustus. De GP van België zou dan in 2023 verschuiven naar september, wellicht de 10de. Het is nog niet duidelijk wanneer de deadline is voor China om te beslissen of het al dan niet een GP kan en wil organiseren.

Vreemd genoeg staat Zuid-Afrika (Kyalami) op beide kalenders in april gepland, terwijl de GP van Frankrijk op geen van beide staat. Als de GP van Zuid-Afrika afgelast wordt, zou er geen vervanger komen en zou de organisatie het bij 23 races houden in 2023.

Norris wil GP van België behouden

Verschillende F1-piloten lieten zich al uit over het eventuele wegvallen van de GP van België, zo ook de Brit Lando Norris: ‘Mijn moeder is van België, ik ben vijftig procent Vlaams. Op een bepaalde manier is het net zozeer mijn thuisrace als Silverstone dat is.’

‘Een paar stukken hebben een nieuwe asfaltlaag gekregen en er staat een nieuwe tribune op de Raidillon. Ik kijk altijd uit naar Spa, het is een van de coolste circuits van het hele seizoen’, zegt Norris.

Hij vraagt zich ook af waarom Spa, een circuit met een lange geschiedenis, ter discussie staat terwijl andere circuits die zo’n achtergrond niet hebben zeker zijn van hun plaatsje op de kalender. ‘Het is een schande,’ vervolgt hij. ‘Het is een historische wedstrijd voor de F1. Hetzelfde geldt voor Monaco. Voor zover ik weet, betalen ze niet eens en dat circuit blijft op de kalender staan, net als Monza. Ik vind dat die historische races er altijd moeten zijn, zolang de Formule 1 bestaat.’