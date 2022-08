Fragiele vrede houdt voorlopig stand in Gaza, minstens 44 Palestijnen gedood

Een bestand in Gaza blijft maandag standhouden, nadat een conflict tussen Israël en de terreurgroep Islamitische Jihad (PIJ) eind vorige week geëscaleerd was. Na drie dagen zware bombardementen van Israël zijn minstens 44 Palestijnen om het leven gekomen, onder wie 15 kinderen.

Israël en de Palestijnse militante groep Islamitische Jihad (PIJ) kondigden zondagavond laat een wapenstilstand af, waardoor er een eind kwam aan de zware vuurgevechten aan de grens met Gaza. De Israëlische strijdkrachten hebben het hele weekend Palestijnse doelen bestookt en raketaanvallen op steden in Gaza uitgevoerd. De aanvallen worden beschouwd als de meest ernstige confrontatie sinds de elfdaagse oorlog van vorig jaar. Toen kwamen zo’n 260 Palestijnen en 14 Israëli’s om het leven.

De wapenstilstand werd aangekondigd in afzonderlijke verklaringen van de Islamitische Jihad en van Israël, die beide Egypte bedankten voor het bemiddelen bij het staakt-het-vuren. De drie dagen durende gevechten leken op de aanloop naar eerdere oorlogen in Gaza, hoewel ze relatief beperkt bleven omdat Hamas, de regerende islamitische groep in de Gazastrook en een machtiger organisatie dan de door Iran gesteunde PIJ, zich er tot nu toe buiten had gehouden.

Volgens functionarissen in Gaza zijn er tot nu toe 44 Palestijnen gedood, waarvan bijna de helft burgers zouden zijn. De raketten hebben een groot deel van Zuid-Israël bedreigd en inwoners van steden als Tel Aviv en Ashkelon naar schuilkelders gestuurd.

‘Preventieve aanval’

Israël lanceerde vrijdag een ‘preventieve aanval’ op wat het een aanval van de Islamitische Jihad noemde, bedoeld om de arrestatie van een leider van de groep, Bassam al-Saadi, op de bezette Westelijke Jordaanoever te wreken. In een reactie daarop vuurde de Islamitische Jihad honderden raketten af op Israël.

Op zondag breidde de Islamitische Jihad zijn vuurbereik uit in de richting van Jeruzalem, in wat het beschreef als vergelding voor de nachtelijke moord op zijn commandant in het zuiden van Gaza. Israël zei dat zijn Iron Dome-raketafweersysteem de raketten net ten westen van de stad had neergeschoten. Het leger zei dat andere raketten waren afgeketst, waardoor verschillende doden in Gaza waren gevallen, terwijl Hamas zei dat alle Palestijnse doden waren veroorzaakt door Israëlische aanvallen.

In een verklaring verwelkomde de Amerikaanse president, Joe Biden, de wapenstilstand en riep hij op tot een onderzoek naar de burgerslachtoffers, of die nu werden veroorzaakt door Israëlische aanvallen of door raketten van de Islamitische Jihad die naar verluidt in Gaza zijn neergekomen.

Israël heropent grenspost

Enkele uren nadat in de Gazastrook het staakt-het-vuren in werking was getreden, heeft Israël de grenspost Kerem Shalom, in het zuiden van de enclave, heropend. AFP-journalisten stelden vast dat vrachtwagens met brandstof zo de smalle landstrook konden binnenrijden.

Afgelopen weekend werd de enige elektriciteitscentrale in Gaza stilgelegd vanwege een brandstoftekort. Daardoor moesten de 2 miljoen inwoners het doen met vier uur elektriciteit per dag. Voor de start van de recentste escalatie had de bevolking in Gaza 11 tot 15 uur stroom per dag.