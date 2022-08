Door de ergste droogte in zeventig jaar had een visser uit het noorden van Italië eind juli een bom uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Die was bloot komen te liggen op de uitgedroogde oevers van de Po, de langste rivier van Italië. Zondag bracht het Italiaanse leger de bom tot ontploffing. Kijk mee in bovenstaande video.