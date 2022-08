Zangeres Leki mag na zes maanden ziekenhuis verlaten

Zangeres Leki kreeg eerder dit jaar een beroerte. Ze ontwaakte uit een coma, maar was grotendeels verlamd en doof. Na zes maanden revalidatie mag ze het ziekenhuis verlaten. Dat schrijft ze op Instagram.

‘Na zes maanden verlaat ik het ziekenhuis. Rechtstaand, wandelend en veel meer. Toch is de lange, moeilijke weg niet voorbij. Ik zal hier nog steeds drie keer per week komen en thuis therapie krijgen. Ik kom van ver’, schrijft Karoline Kamosi (44), zoals de zangeres echt heet, op Instagram.

Eerder dit jaar kreeg Leki een beroerte, daardoor moest ze opnieuw heel wat dingen aanleren. Dat liet haar producer Stef Kamiel Carlens op Facebook weten.

Het laatste dat ze zich herinnert, is de promotie van haar liedje The river, schrijft ze nu op Instagram. Daarna voelde ze zich vijf dagen niet goed, maar ging ze wel gewoon verder met werken. Wat later werd ze op de vloer van haar woonkamer gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. De zangeres belandde zelfs in een coma en kroop door het oog van de naald, schrijft ze. Twee weken lang lag ze op de dienst intensieve zorg. Toen ze wakker werd, was ze grotendeels verlamd en doof. Ook had ze last van spraakstoornissen, was er veel neurologische schade en was ze heel verward.

Eerder dit jaar lag ze ook al in het ziekenhuis door de cerebrale malaria die opspeelde. Goed tien jaar geleden liep de zangeres een eerste keer cerebrale malaria op, de agressiefste en dodelijkste variant die het zenuwstelstel aantast. Ze kroop door het oog van de naald, maar de aandoening verzwakte haar lichaam. Toch bleef ze voortdoen. Optreden, radio maken als één van de Madammen. Het leidde uiteindelijk tot een fameuze burn-out.

Maar na zes maanden revalidatie gaat het ondertussen weer wat beter met de zangeres. Dat laat ze duidelijk verstaan door een foto te posten waarop ze het ziekenhuis met haar koffer verlaat. ‘Blij dat ik nog leef en elk moment kan vieren’, schrijft ze.