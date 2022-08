Anne Heche zwaar verbrand in auto-ongeluk, maar haar toestand is stabiel

De Amerikaanse actrice Anne Heche (53) is het slachtoffer geworden van een zwaar ongeval, maar haar toestand zou intussen stabiel zijn.

De Mini Cooper van Heche schampte eerst een garage en reed dan in op een huis in de Mar Vistabuurt, in het westen van Los Angeles. Ze zat zelf achter het stuur, aldus getuigen, en werd met zware brandwonden weggevoerd naar een ziekenhuis. Haar toestand is intussen stabiel.

De oorzaak van het ongeval is nog niet duidelijk. Het huis zelf is onbewoonbaar verklaard. Volgens de lokale brandweerpost waren 59 brandweerlieden nodig om het vuur te blussen.

Heche speelde in zowat vijftig films – Donnie Brasco, Six days seven nights – en evenveel tv-series, zoals The Brave en Quantico.