Zonnige en warme start van de week

Het wordt maandag weer zonnig met in de loop van de dag kans op enkele stapelwolken, vooral in het noordwesten en het noorden van het land.

De maxima liggen rond 23 of 24 graden op de Ardense hoogten, tussen 25 en 27 graden in het centrum en rond 28 of zelfs 29 graden in Belgisch-Lotharingen. Aan zee komt het kwik niet hoger dan 22 graden, dankzij een verkoelende wind uit het noorden tot het noordoosten. Ook in het binnenland waait de wind zwak tot matig uit noord tot noordoost, meldt het KMI.

Maandagavond lossen de stapelwolken op en maandagnacht wordt de hemel zo goed als helder. De minima liggen tussen 9 graden in de Ardennen en 16 graden in Belgisch-Lotharingen. In de Ardense valleien kan het kwik lokaal wat dieper dalen. De wind waait zwak tot matig uit noord, ruimend naar noordoost. Aan zee en op de zuidelijke flank van de Ardennen waait de wind matig.

Dinsdag wordt het zonnig met ten hoogste enkele stapelwolken in Laag- en Midden-België of een paar hoge wolkensluiers. Het kwik bereikt zomerse waarden met maxima van 22 graden aan zee, 25 of 26 graden in de hoge Ardennen, 28 graden in het centrum en 30 graden in Belgisch-Lotharingen. De wind waait matig en aan zee soms vrij krachtig uit noordoost tot noordnoordoost.