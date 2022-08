Islamitische Jihad bevestigt wapenstilstand met Israël in Gaza

De Islamitische Jihad heeft ingestemd met een bestand om de wapens in de Gazastrook te laten rusten. Het bestand is voorgesteld door Egyptische bemiddelaars. Eerder had Israël ook al toegestemd met het voorstel.

Egypte heeft opgeroepen tot een wapenstilstand tussen Israël en de Islamitische Jihad. De Palestijnse groepering heeft intussen bevestigd dat het staakt-het-vuren effectief ingaat om 23.30 uur plaatselijke tijd (22.30 uur Belgische tijd).

De voorbije uren waren er nog wel verschillende luchtaanvallen op Gaza en ging zelfs in de Israëlische metropool Tel Aviv het raketalarm af. De Islamitische Jihad hoopt door de toezegging ervoor te zorgen dat twee gevangenen worden vrijgelaten. Het gaat om Bassem Saadi, een topman van de Palestijnse groepering die deze week werd opgepakt in de stad Jenin op de Westelijke Jordaanoever, en Khaled Awawdeh.

‘De rust laten terugkeren’

Egypte waagt sinds vrijdag een poging om te bemiddelen in het conflict en ‘de rust te laten terugkeren’. Het land is van oudsher een belangrijke bemiddelaar tussen Israël en de gewapende groeperingen in Gaza. De afgelopen dagen hebben Israëlische autoriteiten de aanvallen opgevoerd in de Gazastrook. Zij rechtvaardigen die aanvallen ‘uit vrees voor vergeldingsacties’ na de arrestatie van Saadi. Sinds vrijdag zijn al 43 Palestijnen omgekomen bij Israëlische aanvallen op Gaza. De Islamitische Jihad reageerde daarop door raketten op Israël af te vuren.