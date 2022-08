Bestrijding Aziatische hoornaar gegarandeerd

De Vlaamse imkers ­maken zich zorgen dat er te ­weinig geld is voor de ­verdelging van de Aziatische hoornaar. ­Natuur en Bos zegt de bestrijding van de exotische ­indringer te ­blijven onder­steunen.

Het Vlaamse Bijeninstituut, dat imkers groepeert, trok afgelopen weekend aan de alarmbel. Van de 60.000 euro die het instituut vorig jaar van de Vlaamse overheid kreeg om de Aziatische hoornaar te verdelgen, had het eind 2021 nog de helft over. Genoeg om ook 2022 te overbruggen, was de redenering, en dus volgde geen nieuw budget.

‘Maar er zijn dit jaar zo veel ­nesten dat we al ruimschoots ­boven dat budget zitten’, zei René De Backer, voorzitter van het Bijeninstituut. Vorig jaar vernietigde het instituut 265 nesten, dit jaar zijn het er al meer dan 300.

Een eerste spoedvergadering met de Vlaamse overheid leverde weinig op. Dat had het instituut ­gemeld aan de vrijwilligers die de Aziatische hoornaars opsporen en daarop bleven ook de professionele verdelgers weg.

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) reageerde dat het op vraag van minister van Omgeving Zuhal ­Demir (N-VA) zal samenzitten met alle betrokkenen. Het ANB zegt ‘bereid te zijn om verdere ­bestrijdingsacties te ondersteunen indien nodig, zelfs als de kosten oplopen, zoals afgesproken is met het departement Landbouw en Visserij’. Ook minister van Landbouw Jo Brouns (CD&V) had laten verstaan dat er gepraat kon worden over het budget.

Paniekzaaierij

De Aziatische hoornaar staat op de Europese lijst van invasieve ­exoten. Het insect kan zich heel snel verspreiden. Een nest maakt vijftig tot vijfhonderd koninginnen, die elk een nieuw nest kunnen beginnen. Ze kunnen ravage ­aanrichten bij de honingbijen, vandaar de vraag van de imkers om werk te maken van verdelging.

De Backer had in DS Weekblad de exoot een gevaar voor de ­volksgezondheid genoemd. ‘Er zijn de voorbije weken vier mensen in het ziekenhuis beland na een steek, er dreigen doden te vallen’, voegde hij er afgelopen zaterdag aan toe.

Het ANB bestempelde die uitlatingen als ‘paniekzaaierij’. Aziatische hoornaars zijn volgens het agentschap niet gevaarlijker dan inheemse wespen. ‘Zoals bij elke wespensoort moet men voorzichtig zijn wanneer men een nest vindt en zeker niet zelf ­overgaan tot ­bestrijding, maar ­professionals raadplegen.’