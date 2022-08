Minstens 32 mensen gedood bij aanslagen in Democratische Republiek Congo

In de Democratische Republiek Congo zijn de voorbije dagen minstens 32 mensen om het leven gekomen bij aanslagen. Dat melden lokale autoriteiten.

Rebellen van de militie Zaïre drongen vrijdagavond Damas binnen, een dorp in het territorium Djugu in de provincie Ituri. Daar doodden ze 22 mensen, zegt legerwoordvoerder Jules Ngongo. Volgens Pilo Maka, die aan het hoofd staat van een groep dorpen in het gebied, openden de rebellen het vuur tijdens een begrafenisdienst. Hij bevestigde het dodental en voegde toe dat zes andere mensen ernstig gewond waren.

De militie Zaïre zegt de leden van de ethnische groep Hema te verdedigen, die al lang strijd voeren met de etnische groepering Lendu. Bij het zogenaamde Irturi-conflict kwamen tussen 1999 en 2003 duizenden mensen om het leven. Sinds 2017 is het geweld weer opgelaaid, onder meer door de opkomst van een militie met de naam Coöperatieve voor de Ontwikkeling van Congo (Codeco), die de Lendu verdedigt. Volgens Maka strijden Zaïre en Codeco om de goudmijnen in de regio.

ADF-rebellen

Ook in Ituri, vielen rebellen van de Allied Democratic Forces (ADF) vrijdag het dorp Kandoyi aan en staken ze huizen in brand, zegt Atibo Yofesi, die aan het hoofd staat van meerdere dorpen in het territorium Iruma. Zaterdag vonden jonge inwoners van het dorp de lichamen van negen burgers. In het naburige dorp Bandiboli gingen de gevechten verder. Volgens Dieudonné Malangay, een vertegenwoordiger van de lokale gemeenschap, werd zaterdag nog een burger gedood bij gevechten tussen de ADF-rebellen en het Congolese leger.

Banden met Islamitische Staat

Al sinds 1995 is de ADF aanwezig in het oosten van Congo, en de afgelopen jaren zouden ze achter verschillende bloedbaden zitten die al honderden mensenlevens eisten. De Congolese autoriteiten schrijven die aanvallen toe aan het ADF, maar onderzoek wees uit dat het Congolees regeringsleger soms betrokken was bij dat geweld. Sinds enige tijd beroept het ADF zich op banden met Islamitische Staat, maar het is onduidelijk hoe nauw die banden zijn.

De Congolese president Felix Tshisekedi plaatste Ituri en de naburige provincie Noord-Kivu onder controle van veiligheidtroepen in een poging om het geweld te verminderen, maar het aantal aanslagen op burgers is nog niet afgenomen.