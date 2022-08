Zonnige en aangenaam warme zondag met maxima tot 26 graden

We krijgen een zonnige zondag met af en toe wat hoge wolken bij temperaturen rond 20 graden aan zee en tot 26 graden in het centrum van het land. In de loop van volgende week klimt het kwik weer boven de 30 graden, meldt het KMI.

Zondagavond en -nacht is het helder of lichtbewolkt bij minima tussen 9 en 14 graden.

Maandag is het opnieuw zonnig met in de loop van de dag mogelijk wat wolkenvelden over het noordwesten van het land. De maxima gaan van 23 graden op de Ardense hoogten tot 25 à 27 graden in het centrum van het land. In Belgisch-Lotharingen krijgen we temperaturen tot 29 graden. De wind waait aan zee matig uit noordelijke tot noordoostelijke richtingen, waardoor het kwik daar niet hoger klimt dan 22 graden.

De zon blijft ook de rest van de week volop schijnen, met vanaf woensdag en nog zeker tot en met zaterdag opnieuw maxima boven de 30 graden in het binnenland.