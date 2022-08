Het Beste van ’t Westen, ontregelende hoempapa met humor

Het zaadje voor deze opmerkelijke allstar-line-up werd vorig jaar geplant, toen tijdens het optreden van Het Zesde Metaal op de Dranouter XL Zomersessies bleek dat het op het podium méér dan goed klikte tussen Wannes Cappelle, Flip Kowlier en Brihang. Een jaar later is dat zaadje uitgegroeid tot de headlineract van Dranouter waar iedereen naar uitkeek.

In de uren vooraf gonsde het op de wei. Kowlier, Cappelle en Brihang in het gezelschap van Wim Opbrouck en Wim Willaert (in het dagelijkse leven acteurs maar daarnaast ook beroemd in ’t Westen en daarbuiten ...