Tourist LeMC, de Antwerpse troubadour verovert West-Vlaamse harten

Als er één concert was waar het obligate ‘wie komt er hier uit provincie x?’-spelletje met het publiek niet mocht ontbreken, dan was dat wel bij de passage van de Antwerpse troubadour par excellence op de West-Vlaamse festivalgrond van Dranouter.

Tourist LeMC kende zijn plek: verwijzingen naar ‘boeren’ of ‘de parking’, die zijn stadsgenoot Clement Peerens al eens graag loslaat op een nietsvermoedend publiek, liet hij wijselijk achterwege. In plaats daarvan won hij al vroeg in de set de harten van het publiek met een cover van Willem Vermandere. In de typische ritmische verteltrant van Tourist LeMC kreeg ‘Lat mie maar lopen’ een Antwerps randje, en den Tourist kwam er nog mee weg ook.

Lieflijk duet

Niet lang daarna kwam Wim Opbrouck het podium opgewandeld om ‘Troubadours’ mee te rappen. Dat was het startschot voor het betere werk tijdens dit concert. Want we moeten het vermelden: zeker in het begin van het concert verdween Tourists stem zozeer in de doffe en richtingloze geluidsmix dat we hem maar moeilijk konden verstaan – en laat zijn lyrics en hoe hij die brengt nu juist een van zijn troeven zijn. Gaandeweg vond de klank beter zijn weg naar het midden van de tent, wat leidde tot een eerste hoogtepunt: ‘Koning liefde’, dat gloedvol meegezongen werd door het publiek. ‘Met de liefde onderhandelde nie.’ Wat een toprefrein heeft die song toch.

Niemand minder dan Tourists eigen echtgenote Marta kwam ‘Adem’ meezingen. Hun duet greep naar de keel en zorgde zo voor een intiem momentje. ‘En route’ werd door de band aangezet met sinistere synths, maar behield gelukkig ook zijn typische marsritme. Alweer zo’n song die je een klassieker in het oeuvre van Tourist LeMC kunt noemen. Zanger Wally kwam vervolgens langs om ‘Koorddanser’ te zingen, en uiteraard ook ‘Horizon’. Meezingmateriaal alom. Publiek blij.

Wij werden dan weer blij van Tourist die niet ‘make some noise’ riep, maar ‘mokt een bitje lawoai’. Het zit hem soms in de kleine dingen.

De Antwerpse troubadour veroverde de West-Vlaamse harten, maar zijn band en sound konden wat meer verfijning gebruiken.

Tourist LeMC, gezien op 6/8 op Dranouter