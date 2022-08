Dries Mertens op weg naar Galatasaray

Na zijn vertrek bij Napoli heeft Dries Mertens bij het Turkse Galatasaray een nieuwe club gevonden. In Istanboel zou hij een contract voor minstens één seizoen tekenen.

Eerder vandaag hintte Galatasaray in een filmpje al op de komst van Dries Mertens. Ondertussen heeft de Rode Duivel samen met zijn gezin een privévliegtuig naar Turkije genomen. Ook middenvelder Lucas Torreira, op een zijspoor bij Arsenal, zat op de vlucht naar de Turkse club.

? Milano



? Brüksel



?? Istanbul



???? pic.twitter.com/J6R2gbvibj — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 6, 2022

De club bevestigt op sociale media dat met Mertens wordt onderhandeld. In Turkije zal hij als vrije speler een contract tot 2023 tekenen, met een extra optie voor 2024. Mertens zal er zo’n 4 miljoen per jaar gaan verdienen.

Galatasaray werd al 22 keer Turks landskampioen, maar de laatste landstitel dateert al van 2019. Vorig seizoen eindigde het bijzonder teleurstellend dertiende. Het komt dit seizoen dan ook niet in actie op het Europese toneel.

Mertens zat zonder ploeg nadat zijn contract bij Napoli, waar hij sinds 2013 aan de slag was, eind juni was afgelopen. Woensdag nam hij in een emotioneel filmpje ook officieel afscheid van de Italiaanse club. Met 148 doelpunten in 396 matchen groeide hij door de jaren heen uit tot topscorer aller tijden van de club.