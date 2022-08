Charleroi gaat in eigen huis kopje-onder tegen KV Oostende

Een goed begin seizoensbegin voor KV Oostende: het prijkt na drie speeldagen met zes op negen na een knappe zege op het veld van Charleroi. De Kustboys wonnen met 1-3 na goals van D’Haese, Bätzner en Ndicka. Bij de Zebra’s wenkt een kleine crisis: daar keerden de fans zich tegen Mehdi Bayat.

De partij begon met enig oponthoud: de thuisfans vonden het nodig om massaal papier op het veld en in het doel te gooien, en daarna bleek er ook nog iets loos met het doelnet. Om 18.20 uur konden we dan toch aftrappen, en dat deed KV Oostende opnieuw met Sakamoto aan de aftrap. Charleroi begon voorin met Zaroury en Badji op zoek naar eerherstel na de nederlaag op Union. Dat deden ze aanvankelijk niet goed, want KVO toonde zich beter tijdens de openingsfase. Eerst mocht Amade proberen, daarna ging Ambrose op wandel. Koffi moest ingrijpen.

Twee keer Hubert

Charleroi probeerde iets terug te doen en bleef maar lange ballen achter de Oostendse verdediging droppen: de Kustboys hadden het daar knap lastig mee. Zo kon Badji eens ontsnappen en afdrukken, en Kayembe scoorde vanuit buitenspel de rebound. Een stevige waarschuwing voor KVO, dat ook Hubert nog dubbel mocht danken. Die hield de openingstreffer twee keer wonderlijk uit doel, waarvan één keer met zijn gezicht na een trap van Andreou. Lik op stuk voor de thuisfans: die hadden hem al op de korrel genomen door zijn Standard-verleden. Oostende dreigde verder wel, maar deed te weinig met de (vele) stilstaande fases. Tot een uitstekende Ambrose zich nog eens met de zaak ging bemoeien. De spits uit Guadeloupe werd op de rand van de zestien aangespeeld en schermde de bal uitstekend af met de rug naar doel. Een pass breed naar D’Haese werd fraai en kurkdroog in de verste hoek genageld (0-1). Nkuba kreeg na een twijfelachtige interventie van Medley nog een kans op de gelijkmaker, maar zijn punter ging naast.

Stug KVO

Charleroi moest dus vol aan de bak na de rust, en na tien minuten kon het uiteindelijk toch tegenprikken. Kayembe kon de achterlijn halen en bediende Nkuba, die Hubert kansloos liet. Lang konden de Zebra’s daar niet van genieten: tien minuten later klom KVO alweer op voorsprong. Atanga en Bätzner - nochtans geen beren - profiteerden van drie klungelende Charleroi-verdedigers op een stuiterende bal. De Duitser nam het leer mee en schoof keurig onder Koffi in het hoekje. 1-2: het werd plots weer wat stiller op Mambourg. De thuisploeg had een klopje gekregen: kansen versieren werd moeilijk. Een kwartier voor tijd kon Bessile zich eens doorzetten in de zestien, maar zijn schot zoefde net over de lat.

De druk op de Oostendse verdediging nam in het slot toe. Charleroi begon rond de vijandige zestien te breien maar raakte o zo moeilijk voorbij een stugge Oostendse achterlinie. Vijf minuten toegevoegde tijd brachten geen soelaas voor de Zebra’s: KV Oostende reed met drie dikke punten terug naar zee en prijkt met zes op negen, want voor de Kustboys als een droomstart geldt. Bij Charleroi keerden de fans zich massaal tegen Mehdi Bayat, de voorzitter. Merci Mehdi, klonk het daar cynisch.