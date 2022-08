‘Caroline Pauwels maakte van VUB een warme en meelevende universiteit’

Zowel uit de academische als de politieke wereld wordt gereageerd op het overlijden op het overlijden gewezen VUB-rector Caroline Pauwels.

‘Enorm trieste dagen aan onze universiteit. We zullen Caroline aan de VUB enorm missen, maar we zullen haar altijd in ons hart blijven dragen. Ze heeft van de VUB een warme, verbonden en meelevende universiteit gemaakt’, zo tweet Jan Danckaert, de nieuw verkozen rector van de Brusselse universiteit.

Marc Noppen, ceo van het aan de VUB verbonden UZ Brussel, noemt het ‘onwezenlijk’ dat de VUB op één week tijd twee ererectoren verliest. Vrijdag nog was er het nieuws van het overlijden van voormalig rector Paul De Knop. ‘Het is onwezenlijk….twee ererectoren overleden op twee dagen…ook hier gaan onze eerste gedachten uit naar kinderen en naasten. En naar Caroline, uiteraard, une Grande Dame.’

‘Geen woorden meer. Enkel nog tranen. En diep verdriet. Niet te vatten, deze twee dagen’, reageert Luc Sels, rector van de KU Leuven. Hij dankt Caroline Pauwels voor ‘zoveel onvergetelijke momenten’ en wenst de hele VUB-gemeenschap ‘veel kracht en moed’.

‘Sinds 2001 deelden we heel wat paden, Caroline’, zo reageert Rik Van de Walle, rector van de UGent. ‘Ook op zijwegen troffen we elkaar. We leerden elkaars wereld kennen. Tuurden, fantaseerden en verbeeldden; lazen, schreven en knipoogden. Je was een fantastische compagnon. Ik zag je graag. We gaan je heel erg missen.’

Vlaams minister-president Jan Jambon noemt haar ‘een grote dame’. ‘Vorig jaar kreeg ze van de Vlaamse regering nog een ereteken, vandaag moeten we van haar afscheid nemen. Mijn diep medeleven aan haar familie, collega’s en vrienden’, zo tweet de Vlaamse regeringsleider.

Volgens Brussels minister Sven Gatz ‘oversteeg Caroline Pauwels het rectorschap. ‘Verdriet...maar ook hulde’, tweet de Open VLD’er.

‘Caroline Pauwels was iemand die altijd ging voor menselijkheid, integriteit, verbinding en nuance’, zegt ook Vlaams minister voor Brussel Benjamin Dalle. ‘Voorvechter van mensenrechten en persvrijheid. Ze vocht voor haar idealen en voor het leven’, schrijft de CD&V-minister op Twitter.

Volgens minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) ‘verliest de onderwijswereld een geëngageerd professor en sterke rector, de samenleving verliest een eenvoudigweg voorbeeldige vrouw’.