Actrice Anne Heche ‘in kritieke toestand’ na auto-ongeluk

De Amerikaanse actrice Anne Heche (53) is vrijdagochtend naar het ziekenhuis gebracht na een auto-ongeluk.

De Amerikaanse actrice Anne Heche zou in kritieke toestand naar het ziekenhuis zijn gebracht na een aanrijding waarbij haar voertuig vuur vatte. Het incident vond vrijdagochtend plaats in de wijk Mar Vista in Los Angeles, niet ver vanwaar ze woont.

Op videobeelden van de Amerikaanse nieuwsoutlet TMZ is te zien hoe Heche haar blauwe Mini Cooper bestuurt. Gevolgd door foto’s van haar zwaarbeschadigde autowrak. Het voertuig zou op een huis ingereden zijn, waarna een brand ontstond, meldt de politie van Los Angeles. Zo’n zestig brandweerlui hadden meer dan een uur nodig om het vuur te blussen.

De 53-jarige actrice en voormalige partner van de talkshowpresentatrice Ellen DeGeneres, is bekend van films als Donnie Brasco, Six days, seven nights en Psycho.