Dadi Freyr, slungelig dansen op een discobeat

Wie naar de editie 2021 van het Songfestival gekeken heeft, kan hem onmogelijk gemist hebben: Dadi Freyr performde er met zijn band Gagnamagnid de aanstekelijke popsong ‘10 years’.

Freyr en zijn muzikanten waren daarbij gekleed in de groene sweaters die ze ook al droegen in de clip van ‘Think about things’, hun song die viraal ging tijdens de eerste lockdown. Beats waar je vrolijk van wordt, knullige danspasjes en een naïeve uitstraling: dat is waarmee Dadi Freyr eerst het internet, daarna de Songfestivalfans en nu ook de wereld buiten zijn thuisland, IJsland, stilaan verovert.

Gortdroog

Nu ja, ‘veroveren’ is een groot woord. Concertarena’s vult Dadi Freyr vooralsnog niet, maar de kleinere clubs stromen wél vol voor hem. Toch leek hij het in de grote Dranouter-tent lastig te hebben om een set van een uur te vullen. Het eerste deel van het concert verliep rommelig. Zo verhinderde de geluidsmix dat we de enthousiaste percussie konden horen, en had Freyr zelf vaak tijd nodig om tussen laptops en andere gear te switchen. Die tijd vulde hij met gortdroge bindteksten als ‘Als je je niet amuseert, moet je misschien eens in jezelf gaan zoeken waaraan dat ligt’. Grappig, daar niet van. Maar wij zaten toch vooral te wachten op het moment waarop de muziek eens zou openbarsten.

Gelukkig kwam dat moment vrij snel. Ergens halverwege de set mocht de gitarist zijn beste Nile Rodgers-riffs bovenhalen, waarmee hij een dansbare discolaag onder het beattapijt legde. Voeg daar Freyrs eigen baslijnen en de trefzekere slagen van zijn percussioniste aan toe, en je kreeg wat je verwachtte in deze festivaltent: popsongs die de middelmaat overstegen en het publiek aan het dansen zetten.

Vogeltjesdans

Vanaf dat moment kreeg de set vaart en blééf Dadi Freyr maar punten scoren.

Met een elektropopversie van de vogeltjesdans (extra punt voor de research!).

Met zijn slungelige danspasjes.

Met zijn gemeende glimlach (je zág gewoon dat hij ervan genoot).

Met een cover van Smash Mouths ‘All star’.

En met aanstekelijke versies van zijn twee bekende Songfestivalhits, waarbij ‘Think about things’ zich tot een waardige afsluiter kroonde.

De hele tent zong mee. En dat om vier uur in de namiddag, met een boomlange IJslandse popmuzikant die glimlachend de zaal in tuurde en danste met zijn knieën tegen elkaar. Misschien was dat wel de kracht van Dadi Freyr: hij heeft van zijn slungelige voorkomen een sterkte gemaakt waarvoor je niet anders kon dan overstag gaan.

Vier sterren dus, ondanks het rommelige begin. Blame it on de IJslandse vogeltjesdans.

Dadi Freyr, gezien op 6/8 op Dranouter