Voormalig VUB-rector Caroline Pauwels overleden

Oud-rector van de VUB Caroline Pauwels is overleden. Dat laat de universiteit in een persbericht weten. Ze werd 58 jaar. Pauwels gaf de VUB een smoel en zette de universiteit op de kaart in Brussel, Vlaanderen en Europa.

Caroline Pauwels was al enkele jaren ziek. Ze had maag- en slokdarmkanker. Eerder dit jaar besloot ze vanwege haar ziekte haar functie als VUB-rector neer te leggen. Op vrijdag 5 augustus is ze in het UZ Brussel overleden. Ze laat twee kinderen achter.

‘We zullen Caroline aan de VUB enorm missen, maar we zullen haar altijd in ons hart blijven dragen’, zegt Jan Danckaert, die haar als rector opvolgt. ‘Ze heeft van de VUB een warme, verbonden en meelevende universiteit gemaakt.’

Pauwels stond sinds 2016 aan het hoofd van de universiteit en was in 2020 aan haar tweede mandaat begonnen. Maar haar ziekte maakte het onmogelijk om aan te blijven. Ze wou zich kunnen focussen op haar gezin, familie en vrienden. De uitvaartplechtigheid zal in familiale kring plaatsvinden.

Haar impact op de universiteit en de stad Brussel is niet te overzien. ‘Caroline is erin geslaagd de VUB een gezicht te geven’, zei Patrick Stouthuysen, adviseur academisch beleid aan de VUB, eerder aan onze krant. ‘De VUB had lang een calimerocomplex. We waren altijd het kleine broertje. Onderbedeeld. Zij heeft hier trots en eigenwaarde binnengebracht.’

Pauwels belichaamde als geen ander de humanistische waarden van de universiteit: openheid, respect, verdraagzaamheid, verbondenheid en een onwankelbare positiviteit.

