Hittegolf op komst: waarschuwingsfase hitteplan afgekondigd

Het KMI verwacht volgende week een hittegolf. Vanaf woensdag stijgt het kwik boven de 30 ° C. Daarom is vandaag de waarschuwingsfase van het hitteplan ingegaan.

Volgende week trekt waarschijnlijk een nieuwe hittegolf over ons land, met vanaf woensdag temperaturen boven de 30° C (in Ukkel). Omdat het kwik dan de temperatuursindicator van het federale ozon- en hitteplan overschrijdt, zal vanaf vandaag de waarschuwingsfase van het nationaal ozon- en hitteplan en het Vlaams warmteactieplan ingaan. Dat meldt de Intergewestelijke vel voor het Leefmilieu (Ircel).

De waarschuwingsfase wordt geactiveerd als de som van het verschil tussen de voorspelde maximumtemperatuur in Ukkel en 25° C over een periode van vijf dagen hoger is dan 17° C. De komende dagen worden normale ozonconcentraties voor de tijd van het jaar verwacht. Overschrijdingen van de Europese informatiedrempel, van 180 µg/m³, worden niet voorspeld. Vanaf woensdag kunnen de combinatie van de luchtvervuiling, de hoge temperaturen en het zonnige weer de concentraties doen toenemen.

Het Vlaams warmteactieplan omvat preventiemaatregelen om kwetsbare groepen te informeren en sensibiliseren tijdens periodes van langdurige bovengemiddelde warmte. In dat plan, dat eveneens uit drie fasen bestaat, wordt de waarschuwingsfase afgekondigd zodra erg warmte temperaturen mogelijke gezondheidseffecten kunnen uitlokken. In tegenstelling tot het nationaal ozon- en hitteplan, zijn de ozonconcentraties geen bepalend criterium meer om over te gaan tot de waarschuwingsfase. Met als voordeel dat doelgroepen al twee dagen voor de eigenlijke hitteperiode gewaarschuwd kunnen worden. Organisaties die werken met de kwetsbare groepen, krijgen zo meer tijd om zich voor te bereiden op de extra maatregelen.