Behandeling Archie stilgelegd, jongen is overleden

Archie Battersbee, de 12-jarige hersendode jongen van wie z’n ouders vochten voor bijkomende behandeling, is overleden. Er was aangekondigd dat de behandeling vanmorgen zou worden stilgelegd en dat is ook gebeurd.

‘Ik ben de meest trotse moeder ter wereld, zo’n mooi jongen, en hij heeft tot het einde gevochten’, zei Hollie Dance, de moeder van de jongen, aan journalisten bij het ziekenhuis.

‘De behandeling werd stopgezet om 10 uur (11 uur Belgische tijd, nvdr.)’, verklaarde Ella Rose Carter, de verloofde van Archies oudste broer. ‘Zijn parameters bleven nog een tijdlang stabiel, totdat de beademing twee uur later werd stopgezet. Er was niets waardigs aan het toekijken hoe een familielid stikt. We hopen dat geen enkele familie moet meemaken wat wij hebben meegemaakt. Het was barbaars.’

De Britse jongen Archie Battersbee liep zware hersenschade op toen hij volgens zijn moeder vermoedelijk meedeed aan een uitdaging op Tiktok, waarbij deelnemers opzettelijk bewusteloos proberen te raken.

Hij was hersendood maar zijn ouders wilden absoluut niet dat artsen de behandeling zouden stopzetten. Ze verloren echter de juridische strijd.

Nadat de ouders van het kind onder meer via het Hooggerechtshof en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vruchteloos hadden geprobeerd te verhinderen dat de artsen de behandeling zouden stopzetten, hadden ze enkele dagen geleden bij een High Court aangeklopt om te verkrijgen dat het kind naar een palliatieve instelling zou worden gebracht. Daar zou de jongen ‘waardig’ kunnen sterven in de familiale sfeer, zei de moeder. Volgens haar is het – gezien de verstoorde vertrouwensrelatie met het ziekenhuis – onmogelijk dat hij daar waardig overlijdt.

Maar het hof weigerde dat.

Artsen hadden gewaarschuwd dat een transfer van de jongen een ‘aanzienlijk risico’ vormt. Daarin was de rechter meegegaan.