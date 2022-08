Musk: ‘Overname gaat door bij bewijs aantal echte Twitter-accounts’

Elon Musk heeft nog eens van zich laten horen in de soap rond zijn overname van Twitter. Als Twitter genoeg echte accounts heeft, wil hij de socialenetwerksite nog steeds kopen.

De overname van Twitter door Elon Musk kan gewoon doorgaan. Maar dan moet Twitter wel met bewijzen komen over het aantal echte accounts dat de berichtendienst heeft. Dat schreef Elon Musk vandaag op... Twitter.

De Tesla-topman beëindigde zijn overnamepoging van het socialenetwerkbedrijf, waar hij 44 miljard dollar voor over had, omdat hij meent dat er veel meer nepaccounts op Twitter zijn dan het bedrijf zegt.

De advocaten van Elon Musk beschuldigen Twitter van het ‘verdoezelen van de waarheid’ over de volgens het sociale netwerk 238 miljoen dagelijkse gebruikers. Volgens hen zijn dat er ongeveer 65 miljoen minder en wordt ‘het merendeel van de advertenties verspreid aan minder dan 16 miljoen gebruikers, een fractie’ van wat Twitter beweert.

Twitter heeft Musk dan weer aangeklaagd om de overname wel door te laten gaan. Dat proces gaat op 17 oktober van start. Volgens het bedrijf heeft Musk van een boekenonderzoek afgezien en was dat het moment om vraagtekens te stellen bij de cijfers die Twitter elk kwartaal naar buiten brengt over het aantal actieve accounts en het aandeel zogeheten spamaccounts daarbij.

Musk werd na zijn uitspraken door een andere Twitteraar gevraagd waarom de Amerikaanse beurswaakhond SEC de ‘dubieuze claims’ van Twitter over de aantallen gebruikers van de berichtendienst niet onderzoekt. ‘Goede vraag, waarom doen ze dat niet?’ antwoordde Musk daarop.

Zelf ligt Musk al langer met de SEC in de clinch. Die organisatie kreeg voor elkaar dat hij zijn tweets moet laten doorlezen voor hij ze verstuurt, al is het onduidelijk of dat ook gebeurt. Ook onderzoekt de SEC het moment waarop Musk bekendmaakte dat hij een groot belang in Twitter had genomen. Dat zou te laat zijn geweest, waardoor hij mogelijk voordeel heeft gehad van een lagere prijs bij het opbouwen van zijn belang.