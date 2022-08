Tennisvedette Alexander Zverev lijdt aan diabetes en richt stichting op

De Duitse toptennisser Alexander Zverev lijdt al sinds zijn jeugd aan diabetes (suikerziekte). Op 4-jarige leeftijd stelden dokters vast dat hij kampt met diabetes type 1, zo maakte hij zaterdag bekend. Nu wil de olympische kampioen van Tokio aantonen dat je ‘het ook als diabetespatiënt ver kan schoppen’. Tegelijkertijd kondigde Zverev de oprichting van zijn stichting ‘Alexander Zverev Foundation - Serving against Diabetes’ aan.

‘Nu ik wat ouder ben en een aantal successen heb kunnen boeken, voel ik me comfortabel genoeg om met dit nieuws naar buiten te treden’, klinkt het bij de 25-jarige Zverev, nummer 2 van de wereld. Hij wil optreden als rolmodel voor anderen die de ziekte hebben. Daarbij focust hij ook op kinderen, want volgens hem kunnen een actieve levensstijl en de juiste preventiemaatregelen voorkomen dat meer kinderen diabetes krijgen.

Met zijn stichting zal Zverev insuline en andere vitale geneesmiddelen aankopen om te verdelen onder diabetespatiënten. Daarnaast wil hij getroffen kinderen en jongeren financieel steunen. ‘Ik zit in een bevoorrechte situatie waarbij ik het leven kan leiden dat ik altijd wilde leiden. Ik heb altijd willen tennissen, reizen naar toernooien over de hele wereld en wilde altijd de beste tennisser ter wereld zijn. Dat ik mijn dromen kon realiseren, heb ik vooral te danken aan mijn ouders en mijn broer. Zij hebben me altijd onvoorwaardelijk gesteund en doen dat nog steeds.’

De in Hamburg geboren tennisser, die momenteel revalideert na een blessure aan de gewrichtsbanden van de rechterenkel, is er zich van bewust dat niet alle kinderen zoveel geluk hebben. ‘Daarom vind ik het heel belangrijk om iets terug te doen en andere patiënten op weg te helpen.’

Diabetes is een stofwisselingsziekte waarbij het lichaam weinig of geen insuline aanmaakt. Bij het type 1, zoals bij Zverev, moeten patiënten levenslang insuline injecteren.