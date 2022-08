Podcast | Wanneer slaapt geen enkele asielzoeker meer op straat?

Tientallen asielzoekers slapen elke nacht op straat, want de opvangplaatsen voor vluchtelingen zitten overvol. Kersvers staatssecretaris Nicole de Moor (CD&V) beloofde 750 extra bedden, die worden nu druppelsgewijs ingevuld. Maar zal dat volstaan om de opvangcrisis te bezweren en zo ja: voor hoe lang?





De opvangcapaciteit is verdubbeld in vergelijking met het aantal bedden vóór de oorlog in Syrië uitbrak, maar in de voorbije twintig jaar was de instroom nooit zo hoog. De situatie aan het Klein Kasteeltje in Brussel is behoorlijk schrijnend, in de wachtrij dreigt de moedeloosheid toe te slaan.

