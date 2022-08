Het nationaal park Death Valley in de Verenigde Staten is een van de heetste en droogste plekken ter wereld, maar vrijdag veranderde de woestijn even in een rivier. Door hevige moessonregens ontstonden er overstromingen die 1.000 bezoekers en medewerkers van het park gegijzeld hielden tot de wegen er weer begaanbaar werden. Het park blijft door het noodweer nog voor onbepaalde duur gesloten.

Death Valley houdt het record van de heetste temperatuur gemeten op aarde: in 1913 werd het er 57°C. Vorig jaar was het ook bijzonder heet in de Californische woestijn, kijk mee: