Ook in het buitenland grijpt koning Voetbal opnieuw de macht

In de buurlanden zijn vrijdag de voetbalcompetities begonnen. Een overzicht: wie zal er om de titel spelen, wie zijn de nieuwe gezichten?

Wie speelt om de titel?

Premier League: The Usual Suspects. Manchester City en Liverpool. Guardiola en Klopp. Al wordt dit seizoen meer tegenstand verwacht van de overige topclubs. Arsenal lijkt onder Mikel Arteta na een sterke voorbereiding eindelijk vertrokken en Erik ten Hag maakt volgens de Engelse pers meteen indruk bij Manchester United. Het Tottenham van Antonio Conte zal dan weer willen doorstomen na hun sterke seizoenseinde. Als dat maar goed afloopt voor Thomas Tuchel en een Lukaku-loos Chelsea, dat zo goed als elke keer het een speler wilde kopen, Barcelona ermee aan de haal zag gaan.

Bundesliga: Bayern München natuurlijk. De Bundesliga is zijn spankracht al zo lang kwijt dat der Rekordmeister vorig seizoen zelf al wilde nadenken over manieren om wat leven in de brouwerij te brengen, zoals de introductie van play-offs. De club uit Beieren heeft meer dan het dubbele van het budget van de concurrentie. Zolang het zich niet al te veel misrekent, brengt 2023 een elfde titel op rij. RB Leipzig, dat onder de nieuwe Duitse wondercoach Domenico Tedesco vorig seizoen met de beker zijn allereerste grote prijs pakte en als enige Duitse topclub geen grote naam zag vertrekken, lijkt de grootste uitdager te worden.

Sadio Mané maakt Bayern nog wat sterker. Foto: isopix

Ligue 1: PSG, wie anders? Met Neymar, Messi en Mbappé is hun selectie drie keer zoveel waard als die van AS Monaco, Lyon of Marseille, hun grootste titelconcurrenten. Onder nieuwe trainer Christophe Galtier moet de nadruk meer op discipline en organisatie komen te liggen. Minder show, meer prijzen. Trainer Philippe Clement pakte na zijn entree bij Monaco de meeste punten na PSG, maar of hij het hen moeilijk kan maken of zelfs maar bij de eerste drie kan eindigen, valt nog te bezien. Concurrenten Marseille en Lyon hebben immers flink ingekocht, terwijl Monaco het tot dusver rustig aan gedaan heeft op de transfermarkt.

Eredivisie: Ajax is de laatste vier seizoenen de Nederlandse competitie als eerste geëindigd, maar in Nederland verwachten heel wat waarnemers dat het komend seizoen opnieuw aan PSV is. Belangrijkste redenen: het Ajax van ex-Club-coach Alfred Schreuder is in het tussenseizoen heel wat kwaliteit kwijtgeraakt, terwijl de Eindhovenaars onder trainer Ruud Van Nistelrooy een nieuw elan te pakken hebben zonder al te drastische personeelswissels. In de strijd om de Johan Cruijff Schaal tussen titelhouder en bekerwinnaar gingen ze alvast met 3-5 winnen in Amsterdam. Dankzij een hattrick van Guus Til, die nog bij Antwerp in beeld was. Een voorproefje? Feyenoord lijkt net tekort te schieten en zal vrede moeten nemen met plek drie.

Wie zijn de nieuwe gezichten?

Premier League: De Premier League-clubs hebben veel transfers onderling gedaan. Vooral Manchester City heeft met Gabriel Jesus (Arsenal) en Raheem Sterling (Chelsea) twee grote vissen naar de concurrentie laten vertrekken. Maar voor écht nieuwe gezichten komen we uit bij Erling Haaland, de superspits die van Dortmund naar Manchester City ging. Concurrent Liverpool heeft met de Uruguayaan Darwin Núñez eveneens een nieuwe nummer negen. Verder is het vooral uitkijken naar het debuut van verdedigers Kalidou Koulibaly bij Chelsea en Lisandro Martinez bij Manchester United. Promovendus Nottingham Forrest legde dan weer 15 miljoen neer voor Rode Duivel Orel Mangala (24), die overkwam van Stuttgart.

Bundesliga: De grootste namen moeten uiteraard bij Bayern gezocht worden. Dat wist Sadio Mané weg te lokken uit Liverpool, kocht Matthijs de Ligt over van Juventus en haalde met Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui twee Ajax-talenten. Eintracht Frankfurt wist Mario Götze te verleiden tot een terugkeer naar de Bundesliga. Borussia Dortmund heeft zijn geld vooral ingezet op Sébastien Haller, maar vlak nadat het hem had weggeplukt bij Ajax, bleek de Fransman een kwaadaardige tumor in zijn teelbal te hebben. Hopelijk zien we hem nog terug.

Lyon verraste door Alexandre Lacazette van bij Arsenal terug te halen. Foto: reuters

Ligue 1: De grootste inkomende namen vallen niet bij PSG maar wel bij Marseille en Lyon te rapen. Marseille nam Frans international Mattéo Guendouzi over van Arsenal en regelde ook definitieve transfers voor Cengiz Ünder en Arkadiusz Milik van Roma en Napoli. Met Jonathan Clauss haalde het de revelatie van Lens binnen, terwijl ex-Anderlecht-verdediger Chancel Mbemba transfervrij werd weggeplukt bij Porto. Maar Lyon doet nog straffer door zowel Alexandre Lacazette (ex-Arsenal) als Corentin Tolisso (ex-Bayern) gratis terug te halen naar de oude stal. Bij Nice kunnen Kasper Schmeichel en Aaron Ramsey, die overkwamen van Leicester en Juventus, vanaf nu van het mooie weer genieten. en Talentenfabriek Rennes legde twintig miljoen euro neer voor Rode Duivel Arthur Theate (22). Lens zag een buitenkansje in Club Brugge-spits Loïs Openda (22), die met zijn snelheid en loopbewegingen zonder bal altijd wel kansen afdwingt.

Steven Bergwijn ruilde Tottenham voor Ajax. Foto: isopix

Eredivisie: Ajax spendeerde al 85 miljoen op de transfermarkt, maar meer dan de helft van dat geld ging naar het terughalen vanSteven Bergwijn (Tottenham) en Brian Brobbey (RB Leipzig), die de club ooit transfervrij verlieten. Het betaalde ruim twintig miljoen aan Rangers voor de 22-jarige Nigeriaanse verdediger Calvin Bassey, die in zijn eerste officiële optreden in de Supercup meteen rood pakte. PSV stak Antwerp de loef af voor Guus Til, haalde de ervaren spits Luuk de Jong en pikte toptalent Xavi Simons transfervrij op bij PSG. Vanuit Belgisch oogpunt is het vooral uitkijken naar Zinho Vanheusden bij AZ. Michel Vlap bij Twente en Bas Dost bij Utrecht zullen ook een belletje doen rinkelen.