Youtuber Acid heeft ruzie met FOD Economie

Nathan Vandergunst, beter bekend als Acid, heeft een waarschuwing gekregen van de FOD Economie omdat hij de gegevens van zijn onderneming niet ‘permanent en duidelijk aangeeft’ op zijn sociale media. Dat ziet hij echter helemaal niet zitten.

‘Ik heb deze waarschuwing gekregen van FOD economie, ik stel voor dat ik een groepschat aanmaak met iedereen en dat we even met een creatieve solution komen, want ik ga dit niet doen’, schrijft de Youtuber op Twitter bij een screenshot van de waarschuwing die hij gekregen heeft.

De FOD Economie vraagt hem op zijn Instagram, Youtube en Twitter zowel zijn adres, e-mailadres als zijn ondernemingsnummer publiek te maken. ‘Dit zijn de regels’, zegt Lien Meurisse van de FOD Economie. ‘Je moet als ondernemer een telefoonnummer, een adres van de plaats waar je werkt en een e-mailadres duidelijk vermelden op de website en op alle socialemedia-accounts van die onderneming. En dus moeten influencers dat ook doen, aangezien zij een onderneming zijn en geld verdienen. Zij moeten dus ook de regels volgen’, klinkt het.

Vanuit de slaapkamer

Volgens Meurisse werd Acid niet specifiek geviseerd, maar maakt het deel uit van een routinecontrole: ‘We voeren regelmatig controles uit en nu zat hij er toevallig tussen. Hij is trouwens niet de enige die een waarschuwing heeft ontvangen.’

Voor Acid ligt dat moeilijker dan bij andere ondernemingen, want hij maakt zijn video’s voornamelijk vanuit zijn slaapkamer. Het adres van zijn onderneming is dus zijn thuisadres. ‘Elke onderneming moet dezelfde regels volgen, ongeacht of je van thuis uit werkt of niet’, zegt Meurisse. Over of dat voor iemand als Acid – die naast fans ook vele haters heeft – niet gevaarlijk kan zijn, wil Meurisse zich niet uitspreken. ‘Dit is gewoon de regelgeving’, herhaalt ze.

Als Acid, en andere influencers, besluiten om hun gegevens niet te delen, dan riskeren ze serieuze boetes. ‘In het ergste geval kunnen de boetes oplopen tot 80.000 euro of vier procent van de jaaromzet’, aldus Meurisse.