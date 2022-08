Indiana voert zo goed als volledig verbod in op abortus

De Amerikaanse staat Indiana voert een zo goed als volledig verbod in op abortus. Enkel in gevallen van verkrachting of incest is een zwangerschapsonderbreking nog mogelijk. Of als het leven van de moeder in gevaar is.

Het Huis van Afgevaardigden en de Senaat van de staat Indiana keurde het verbod vrijdag goed, melden Amerikaanse media. In het Huis was de stemverhouding 62-38 en in de Senaat 28-19. De gouverneur, de republikein Eric Holcomb, heeft daarna de wet meteen ondertekend.

De uitzonderingen waarbij abortus nog mag (verkrachting, incest) gelden maar de eerste tien weken na de bevruchting.

Indiana is zo de eerste staat die abortus zo goed als verbiedt sinds de uitspraak van het Hooggerechtshof. Dat schrapte eerder dit jaar Roe v. Wade, het arrest dat het recht op abortus in de VS in 1973 in de grondwet verankerde.

Opvallend: vorige week nog stemde de staat Kansas helemaal anders. Daar kregen kiezers de kans om zich uit te spreken over abortus. En die kiezers stemden met een verrassende meerderheid van 59 procent tegen een inperking van het recht op abortus in hun staat.