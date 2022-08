‘Mensheid speelt met vuur’, waarschuwt VN-baas

De mensheid ‘speelt met vuur’ als het gaat om de nucleaire veiligheid. Dat zei VN-secretaris-generaal Antonio Guterres zaterdag tijdens een herdenkingsceremonie in Hiroshima.

Guterres is in de Japanse stad om de 77ste verjaardag te herdenken van de Amerikaanse atoombomaanvallen die Hiroshima en Nagasaki in augustus 1945 met de grond gelijkmaakten.

Hij waarschuwde er voor de huidige internationale spanningen, die terug doen denken aan wat er op het einde van de Tweede Wereldoorlog gebeurde of aan de nucleaire dreiging tijdens de Koude Oorlog. Hij verwees onder meer naar de Russische invasie van Oekraïne. ‘De mensheid speelt met vuur’, zei hij.

De Russische ambassadeur in Japan was zaterdag overigens niet welkom bij de herdenkingsceremonie. Hij legde donderdag al wel een bloemenkrans neer in Hiroshima.

Bij het bombardement op Hiroshima vielen ongeveer 140.000 doden. Het gaat daarbij ook om mensen die nadien overleden aan de gevolgen van de radioactieve straling.