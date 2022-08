Zonnig weekend en het wordt alleen maar warmer

Vandaag is het op de meeste plaatsen zonnig met wat hoge bewolking en temperaturen tot 23 graden in het centrum. Zondag doen we er enkele graden bij, volgende week stijgt het kwik weer naar maxima boven de 30 graden.

Vandaag is het de koelste dag van het weekend, met temperaturen rond 20 graden aan zee en 23 graden elders. Er staat een zwakke tot matige wind uit noordelijke tot noordoostelijke richtingen, die op zee en op de Ardense hoogtes matig kan waaien.

Zaterdagavond en -nacht wordt het licht bewolkt met wat hoge wolkensluiers bij minima tussen 8 en 13 graden.

Zondag wordt het opnieuw zonnig met enkele hoge wolkensluiers. De maxima liggen tussen 20 graden in de hoge Ardennen en 26 graden in Belgisch-Lotharingen.

Ook maandag krijgen we mooi weer. In het centrum van het land krijgen we dan temperaturen tot 26 graden, aan zee klimt het kwik niet hoger dan 20 graden door toedoen van een matige noordoostenwind.

Dinsdag ongeveer hetzelfde weerbeeld: het kwik haalt dan 28 graden in het centrum, aan zee blijven de temperaturen steken bij 21 graden.

Vanaf woensdag gaan de temperaturen opnieuw richting 30 graden en meer in het centrum van het land. Hetzelfde warme weer staat donderdag en vrijdag op de planning.