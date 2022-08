Taiwan: ‘China simuleert aanval op ons hoofdeiland’

Chinese gevechtsvliegtuigen en oorlogsschepen hebben zaterdag aanvalssimulaties uitgevoerd op het hoofdeiland van Taiwan. Dat zegt het Taiwanese ministerie van Defensie in een communiqué.

Het Taiwanese leger heeft meerdere Chinese vliegtuigen en schepen gedetecteerd rond de Straat van Taiwan. Volgens Taipei stak een aantal Chinese vliegtuigen de middellijn in de zeestraat tussen China en Taiwan over. Die wordt gezien als een officieuze grens tussen de territoriale wateren van het eiland en het vasteland.

Taiwan zelf heeft vrijdagavond laat (lokale tijd) dan weer lichtkogels afgevuurd om zeven drones en een onbekend vliegtuig die over de afgelegen Kinmen- en Matsu-eilanden vlogen, af te schrikken.

Beide eilandengroepen liggen vlakbij de Chinese kustlijn. Taiwanese troepen zijn er momenteel in de hoogste staat van paraatheid.

China doet sinds enkele dagen grootschalige militaire oefeningen in de regio. Het machtsvertoon is een rechtstreeks gevolg van het bezoek van de Amerikaanse toppolitica Nancy Pelosi eerder deze week aan Taiwan. China beschouwt het democratisch bestuurde eiland als een afvallige Chinese provincie en noemde het bezoek van de Democrate een provocatie.

Naast grootschalig militair machtsvertoon in de regio heeft Peking verschillende maatregelen genomen tegen de VS. Zo wordt de samenwerking op het gebied van transnationale misdaadpreventie en het repatriëren van illegale migranten stopgezet, en pauzeert Beijing de gesprekken over klimaatverandering tussen beide landen.

