Complotdenker Alex Jones moet miljoenen betalen aan nabestaanden schietpartij

De extreemrechtse Amerikaanse complotdenker Alex Jones moet 4,1 miljoen dollar (ruim 4 miljoen euro) betalen aan de ouders van een jongetje dat omkwam bij de schietpartij op de basisschool van Sandy Hook in 2012.

Dat heeft een Texaanse rechtbank donderdag beslist.

Jones deed de schietpartij op zijn fakenewskanaal ‘InfoWars’ en zijn drukbeluisterde podcast ‘The Alex Jones Show’ meermaals af als een hoax. De gebeurtenis zou in scène gezet zijn om de wapenlobby in diskrediet te brengen.

Verschillende familieleden van slachtoffers van Sandy Hook daagden de complotdenker daarop voor de rechter. Tijdens een van deze rechtszaken gaf Jones uiteindelijk toe dat de schietpartij wel degelijk echt heeft plaatsgevonden, al weigert hij wel nog steeds alle samenwerking met het gerecht.

In de zaak die donderdag beslist werd krijgen Scarlett Lewis en Neil Heslin, de ouders van een jongetje van 6 dat om het leven kwam bij de schietpartij in Sandy Hook, 4,1 miljoen dollar van Jones vanwege het ontkennen van het bloedbad.

De 4,1 miljoen dollar is nog maar een deel van de schadevergoeding. Vrijdag beslist de rechter of Jones de nabestaanden moet betalen voor de schade die ze geleden hebben door de ontkenning van Jones. De twee ouders getuigden dat de volgelingen van Jones hen lastig vielen en jarenlang met de dood bedreigden in de valse overtuiging dat de ze logen over de dood van hun zoon. Of de nabestaanden het geld van Jones ooit zullen zien is zeer de vraag, want het bedrijf van de presentator werd afgelopen week failliet verklaard.

Er volgen nog twee andere rechtszaken waarin Jones zich moet verantwoorden voor de door hem verspreide complottheorieën rond Sandy Hook. Bij de schietpartij in Sandy Hook kwamen twintig kinderen en zes volwassenen om het leven. De dader was een jongeman met een semi-automatisch geweer. Na het bloedbad schoot hij zichzelf dood.

Meineed

Jones was donderdag niet bij de uitspraak aanwezig en heeft nog niet op de uitspraak gereageerd. Woensdag was hij wel in de rechtszaal, om getuigenis af te leggen. Toen bleek dat de advocaten van Jones per ongeluk de hele inhoud van zijn gsm aan de tegenpartij hadden doorgestuurd, terwijl die slechts om enkele specifieke bestanden hadden gevraagd.

Advocaten van complotdenker Alex Jones blunderen: inhoud van gsm aan tegenpartij bezorgd . Video: Gazet van Antwerpen

Op de mobiele telefoon vond de tegenpartij vervolgens informatie die in tegenspraak is met wat Jones onder ede in de rechtbank heeft verklaard. ‘Weet u wat meineed is?’, vroeg een van de advocaten van de tegenpartij daarop aan Jones. Meineed, liegen onder ede, is een ernstig strafbaar feit, waar in de Verenigde Staten maximaal vijf jaar gevangenisstraf op staat.

De commissie die de bestorming van het Capitool onderzoekt heeft ondertussen aangegeven ook interesse te hebben in de gsm-data van Jones. De presentator werd eerder door de commissie ondervraagd over zijn rol in de gebeurtenissen van 6 januari 2021.