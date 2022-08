Stuurloze kampioen blijft maar water maken

Na de nederlaag van vorige week in Eupen gooide Club Brugge thuis een voorsprong tegen Zulte Waregem weg. De kampioen lijkt meer dan ooit een stuurloos schip.

Trainers houden niet van transferperiodes. De kern die hun op 1 september ter beschikking staat, verschilt grondig van de groep waarmee ze het seizoen aanvatten. De T1’s die alles in goede banen moeten leiden, hebben reden om te klagen.

Anders wordt het als trainers het voor zichzelf moeilijk maken. Club begon vrijdag zonder Noa Lang in de basis, mogelijk omdat ook zijn hoofd – in navolging van dat van Charles De Ketelaere – op vertrekken staat. Kamal Sowah, vorig seizoen nog afgeschreven, verscheen wel opnieuw aan de aftrap. Net als Owen Otasowie, die vorig seizoen zo belabberd presteerde, dat hij nooit een minuut voor de eerste ploeg uitkwam.

De nieuwe T1 Carl Hoefkens geeft Otasowie wel opnieuw een kans. Omdat hij in de mogelijkheden van de Amerikaan gelooft? Of omdat hij de speler in samenspraak met het bestuur in het uitstalraam plaatst? Vorige week stond Stanley Nsoki in de basis om enkele dagen later naar het Duitse Hoffenheim te vertrekken.

Als het al de bedoeling was Otasowies waarde te onderstrepen, had Hoefkens zich de moeite kunnen besparen. De Amerikaan lag niet één, niet twee, maar drie keer aan de basis van een kans voor Zulte Waregem in de eerste helft. Telkens moest Simon Mignolet de hete kolen uit het vuur halen. Twee keer bracht hij redding op een poging van Jean-Luc Dompé, één keer na aandringen van de Gambiaan Alieu Fadera.

‘Zulte Waregem creëerde geen kansen, wij gaven ze weg’, zei Denis Odoi knarsetandend aan de rust. Dat er met Jack Hendry een verdediger op de tribune zat, was evenmin te begrijpen. De Schot stond in Eupen nog in de basis, maar kreeg nu zelfs geen plaats op de bank. Ook in zijn geval lijkt het erop dat extra-sportieve redenen aan de grondslag liggen van zijn verwijdering.

Goeie wil genoeg

Club-aanwinsten Bjorn Meijer, Casper Nielsen en Ferran Jutgla zijn niet van slechte wil te beschuldigen, maar slaagden er niet in Zulte Waregem-doelman Sammy Bossut echt pijn te doen. Ook Kamal Sowah lukte daar niet in – de Ghanees speelde een wedstrijd zoals hij er begin vorig seizoen zo veel speelde: vol goeie wil maar met weinig rendement.

Om straks in de Champions League actief te zijn heeft Club zoveel meer kwaliteit nodig. Die wordt voorlopig alleen geleverd door Simon Mignolet en door flankaanvaller Andreas Skov Olsen. De Deen ontsnapte voor rust nog aan rood na een duel met de Oekraïner Oleksandr Drambaiev, maar scoorde nadien na een knappe actie door het centrum met Hans Vanaken en Sowah de 1-0. Bossut bracht eerst nog redding, maar daarna knalde Skov ­Olsen de rebound uit een scherpe hoek binnen.

Wie dacht dat een bevrijd Club orde op zaken ging zetten na de nederlaag in Eupen, kwam bedrogen uit. Uitblinker Alieu Fadera zorgde voor de voorzet, de Oekraïner Oleksandr Drambaiev maakte 1-1. Hoefkens bracht Noa Lang en Ruud Vormer tussen de lijnen, maar Club maakte geen aanspraak meer op winst.

‘Zulte Waregem heeft dit punt verdiend’, reageerde Club-doelman Simon Mignolet na de wedstrijd. ‘Als spelers mogen we ons niet verschuilen achter de vele wissels, we moeten zelf voor de spiegel staan.’

Toch zal de volgende weken vooral naar trainer Carl Hoefkens worden gekeken. Volgend weekend moet Club op bezoek naar OHL, een van de ploegen in vorm.