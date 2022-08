In de Jupiler League is het altijd solden

Was het nu een goeie of een slechte week voor projectontwikkelaar-voetbalvoorzitter Paul Gheysens? Woensdag weigerde de Vlaamse minister van Omgeving, Zuhal ­Demir (N-VA), zijn aanvraag om een golfbaan van 27 holes, een hotel, een congrescentrum en residentiële suites aan te leggen in de polders van Knokke-Heist. Maar donderdag spoelde de West-Vlaamse vastgoedbaron zijn ontgoocheling door met een spectaculair staaltje ‘retail therapy’. Club Brugge-doelwit Jurgen Ekkelenkamp liet de landskampioen staan om een meerjarencontract op de Bosuil te tekenen. ’s Avonds zette Gheysens’ oogappel Radja Nainggolan Antwerp op weg naar een volgende ronde in de Conference League. De hemel boven Deurne-Noord kan helemaal opklaren als zondagavond Oud-Heverlee Leuven wordt verslagen en Antwerp na drie speeldagen de enige eersteklasser met het maximum van de punten is.