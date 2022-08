Elon Musk beschuldigt Twitter van ‘fraude’ in overnamestrijd

Tesla-topman Elon Musk heeft Twitter opnieuw beschuldigd van ‘fraude’ in de kwestie rond de spaak gelopen overnamedeal. In rechtbankdocumenten die donderdagavond werden ingediend in de Amerikaanse staat Delaware stelt de miljardair dat het sociaalmediaplatform bedrieglijke informatie verstrekte over het aantal nepaccounts. Dat meldt het Franse persagentschap AFP, dat de 165 pagina’s kon inzien.

De advocaten van Elon Musk beschuldigen Twitter van het ‘verdoezelen van de waarheid’ over de volgens het sociale netwerk 238 miljoen dagelijkse gebruikers. Volgens hen zijn dat er ongeveer 65 miljoen minder en wordt ‘het merendeel van de advertenties verspreid aan minder dan 16 miljoen gebruikers, een fractie’ van wat Twitter beweert.

De soap rond de mislukte deal duurt al enkele maanden. Musk had in april aangekondigd dat hij Twitter wilde kopen voor 44 miljard dollar, maar blies dat plan uiteindelijk af omdat het sociaalmediabedrijf gelogen zou hebben over het aantal spam- en nepaccounts. Twitter diende daarop midden juli klacht in bij een rechtbank van Delaware.

Het bedrijf wil de miljardair via de rechter alsnog tot de overname dwingen voor de afgesproken 54,20 dollar per aandeel. Dat proces gaat op 17 oktober van start. Een tweetal weken later diende de rijkste man ter wereld op zijn beurt klacht in tegen Twitter.