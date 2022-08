Dylan Teuns verlaat Bahrain Victorious per direct en stapt over naar Israel-Premier Tech

Dylan Teuns vertrekt met onmiddellijke ingang bij Bahrain Victorious. Dat heeft het team van de 30-jarige Limburger vrijdagavond laten weten. Teuns zal vanaf heden de kleuren van Israel-Premier Tech verdedigen.

‘Bedankt voor je vier onvergetelijke jaren bij ons en je prachtige overwinningen in de Tour de France en de Waalse Pijl’, schrijft het team op Twitter. ‘We wensen je het beste toe!’

Niet veel later werd het ook al duidelijk bij welke ploeg Teuns zijn carrière zal verderzetten. ‘Israël-Premier Tech is verheugd om Dylan Teuns als nieuwe renner aan te kondigen’, schrijft zijn nieuwe ploeg in een officiële mededeling. ‘Israel-Premier Tech is een team dat de laatste jaren enorme stappen gezet heeft en het was mooi om te zien hoe ze twee ritten in de Tour de France wonnen’, vertelt Teuns op de website van het team. ‘Ik denk dat het team op weg is om tot de top te behoren en het is leuk om erbij te komen. Ik voel dat ik een sleutelrol zal kunnen spelen in de wedstrijden die mij het best liggen.’