Britse kandidaat-premier Rishi Sunak geeft geld aan de rijken

Er is een filmpje opgedoken van ex-kanselier Rishi Sunak die zegt dat hij overheidsgeld heeft weggesluisd uit ‘achtergestelde stadswijken’ om te zorgen dat ‘welvarende wijken’ de financieren krijgen ‘die ze verdienen.’ Zelfs binnen zijn eigen partij is de kritiek hard: ‘Dit is een van de vreemdste en domste dingen die ik ooit van een politicus heb gehoord.’

‘Ik ben erin geslaagd de financieringsformules te veranderen zodat gebieden als deze de financiering krijgen die ze verdienen.’ Rishi Sunak, de voormalige minister van Financiën die zich kandidaat stelt voor het premierschap, deed deze bewering op 29 juli tijdens een toespraak voor leden van de Conservatieve Partij in Royal Tunbridge Wells in Kent. Dat blijkt uit een gelekte video die circuleert op sociale media. Sunak heeft intussen zelf ook toegegeven dat hij geld aan achtergestelde stadswijken onttrekt om het aan andere delen van het land te geven.

‘We hadden een reeks maatregelen van Labour geërfd die alle financiering naar achtergestelde stedelijke gebieden schoof en dat moest ongedaan worden gemaakt. Ik ben begonnen om dat teniet te doen’, zei hij nog. Zijn aanhangers zeggen dat de video context mist en zijn woordvoerder zegt dat Sunak het ook had over de financiering van plattelandsgebieden en steden in het hele land die ook hulp nodig hebben, zoals beter openbaar vervoer, aldus de woordvoerder.

Oppositiepartij Labour vindt het ‘schandalig’ dat Sunak ‘openlijk opschept dat hij de regels heeft aangepast om belastinggeld naar rijke Tory-gebieden te sluizen’. Labour vraagt de staatssecretaris voor Gelijke Kansen Greg Clark de zaak te onderzoeken.

Ook de staatssecretaris voor Milieu en Ontwikkelingssamenwerking Zac Goldsmith – net als Sunak lid van de Tories – uitte kritiek. ‘Dit is een van de vreemdste en domste dingen die ik ooit van een politicus heb gehoord’, aldus Goldsmith.

De uitspraken van Sunak komen op een moment dat hij een inhaalslag probeert te maken ten opzichte van zijn tegenkandidaat Liz Truss, die het beter doet in de peilingen.