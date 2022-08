Ook ‘Belgisch erfgoed’ raakte vernield in Donbas

‘De Oekraïense cultuur en identiteit zijn nog steeds een doelwit voor het Kremlin.’ Daar herinnerde de Oekraïense viceminister van Cultuur- en Informatiebeleid Kateryna Chueva haar collega’s aan op een informele bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad midden juli. Na ruim vijf maanden hebben de bommen en raketten die de Oekraïense steden hebben beschadigd en vernietigd, ook tal van belangrijke culturele bezienswaardigheden getroffen.

Bij Unesco, die de schade wekelijks opmeet, staat de teller momenteel op 171 locaties, waaronder 74 religieuze locaties, 13 musea en 33 historische gebouwen. Volgens lokale officiële bronnen ligt het aantal nog hoger.

Lviv pakt zijn cultureel patrimonium in

De oorlog in Oekraïne is een uitputtingsoorlog geworden tussen beide legers. Maar tussen offensief en tegenoffensief blijft de rode draad van de oorlog het uitwissen van alles wat Oekraïens is. In bezette delen, zoals Cherson en Berdjansk, worden Russische paspoorten uitgedeeld, nieuwe bestuursposten uit de grond gestampt en dissidente stemmen aangepakt. Maar ook het culturele patrimonium krijgt het te verduren.

Het is een ‘logische tactiek om de Oekraïense identiteit te treffen’, concludeerde museumdirecteur Olesia Ostrovska (DS 28 april). ‘Veel gebouwen in Charkov zijn belangrijk voor het constructivisme’, legde Ostrovska uit. En zonder die gebouwen, of de restauratie ervan, dreigt een stukje kunst- en cultuurgeschiedenis in de vergetelheid te raken.

• ‘Cultuur en erfgoed zijn niet triviaal, maar juist de kern van deze oorlog’

Dat geldt ook voor de Donbas, dat samen met Charkov het hardst getroffen werd door het Russische invasieleger. De prestigieuze middelbare school in Lisitsjansk, die begin mei helemaal werd verwoest, is daar een voorbeeld van. Ze werd gebouwd in de late negentiende eeuw, toen de Donbas geïndustrialiseerd raakte door West-Europese bedrijven, waaronder België. Het gebouw getuigt van een tijd waarin de regio een gigantische transformatie onderging.

‘Tiende provincie van België’

‘In 1899 waren 17 grote steenkool- en ijzerertsmijnen en 38 metaalfabrieken in de Donbas-regio eigendom van Belgische firma’s’, somt Bruno De Cordier op, historicus en professor aan de UGent. ‘Het land was net zoals de rest van West- en Centraal-Europa getroffen door de economische depressie van 1873. De industriële ambities en de potentiële afzetmarkt van het gigantische tsarenrijk vormden een gedroomde kans om die gehavende economie en afgeremde investeringsplannen een nieuw elan te geven. En daar had België ook de nodige kennis, ervaring en kapitaalinvesteerders voor’, legt De Cordier uit. ‘Omdat België sinds 1839 neutraal was, vertrouwden de tsaristische autoriteiten ons.’

Prominente investeerders, zoals de Belgische chemicus en industrieel Ernest Solvay, hebben in die periode tal van bouwprojecten in gang gezet. Solvay bouwde niet alleen een sodafabriek in Lisitsjansk, maar ook wooncomplexen, kantoren, een ziekenhuis en een kapel, drie kazernes, een school en een kantine die soms dienst deed als theater.

Met de Nord Expres (van het Belgische bedrijf Compagnie des Wagons-Lits) was het huidige Dnipro een 65-uur durende treinrit vanuit Brussel verwijderd. ‘Duizenden Belgen, vooral Walen, trokken naar het tsarenrijk vanaf 1890, maar de grootste groep ging richting de Donbas’, zegt De Cordier. ‘Van ingenieurs en financiers tot stielmensen en ploegbazen: landgenoten werden uitgestuurd op tijdelijke contracten. Sommige bleven meer dan vijftien jaar.’

De regio werd in die periode de ‘tiende provincie’ van België genoemd. En dat heeft ook zijn sporen dichtbij huis achtergelaten. De Cordier is zich in het onderwerp beginnen te verdiepen na een bezoek aan een orthodoxe kerk in Luik, waarvan de parochie werd opgericht door Russen en Oekraïners die op de vlucht waren voor het nieuwe sovjet-bewind. Door oude connecties met Belgen in de Donbas kwamen ze in Luik terecht.

Industrieel eldorado

De Belgische, Britse, Franse en Duitse investeerders trokken weg bij het begin van de Eerste Wereldoorlog. Er ontstonden nieuwe verhaallijnen. Geen West-Europeanen en lokale ondernemers, maar Bolsjewieken hebben de industrialisering in de Donbas mogelijk gemaakt. Onder het Sovjet-bewind had de Donbas alleen vooruitgang geboekt dankzij communistische plannen, klonk het.

Maar na ruim een eeuw heeft dat dominante narratief barsten gekregen. Journalisten, onderzoekers en historici doken de laatste jaren de archieven in, op zoek naar documenten en foto’s die het tegendeel bewijzen. Lokale initiatieven stonden in teken van het Belgisch industrieel erfgoed. Ook Oleksiy Lysenko, die voor de oorlog in het lokaal historisch museum van Lisitsjansk werkte, hielp mee. ‘We wilden de geschiedenis weer van ons maken’, zegt hij vanuit Dnipro.

‘Als de Russen winnen, kan de geschiedenis zich zomaar herhalen’, vreest Lysenko. ‘Het merendeel van de bevolking is zich niet bewust van onze rijke geschiedenis. Maar voor de oorlog wilden almaar meer mensen te weten komen waar ze vandaan komen en wie hun voorouders zijn. Eeuwen voor de industrialisering was deze regio een smeltkroes van kozakken, joden, Serven en Roemenen. En de gewone Oekraïner raakte almaar meer geïnteresseerd in die geschiedenis.’

‘Het is grappig’, gaat Lysenko verder. ‘De Russen willen ons gebied claimen en het verhaal opnieuw herschrijven. Maar ze zijn slachtoffer van hun eigen propaganda.’ Lysenko vluchtte begin april uit Lisitsjansk, toen een raket het huis van zijn buren raakte. Familie die nog in Lisitsjansk is, vertelde hem dat er nu in de straten grote borden hangen met de nuchtere aanmoediging ‘durf Russisch te praten’. ‘Dat slaat nergens op’, zegt Lysenko. ‘Ik kom zelf uit een Russischtalige familie. Het is niet dat we voor de oorlog uit schrik moesten fluisteren in de keuken.’

Het is nog verre toekomstmuziek, maar Lysenko hoopt dat bij de wederopbouw van het land ook aandacht zal zijn voor het cultureel erfgoed. ‘Voor de oorlog was dat geen prioriteit voor de regering. Er was een tekort aan financiering, de meeste initiatieven gebeurden bottom-up. De regering hield zich amper bezig met de herinneringscultuur.’

Als die dan toch nieuw leven wordt ingeblazen, hoopt De Cordier dat het volledige verhaal verteld wordt. ‘Het mag niet verzanden in een omgekeerde vertekening, waarin de aanwezigheid van Belgische en West-Europese spelers wordt afgebeeld als alleen een verhaal van bruisend ondernemerschap en gelukzalige mondialisering. Sociaal had het ook een erg grimmige kant.’