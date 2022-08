De voormalige Amerikaanse vicepresident Dick Cheney heeft in een campagnespot voor zijn dochter Liz scherp uitgehaald naar ex-president Donald Trump. ‘In de 246-jarige geschiedenis van onze natie is er nooit een persoon geweest die een grotere bedreiging vormde voor onze republiek dan Donald Trump’, aldus de Republikein.

‘Hij probeerde de laatste verkiezingen te stelen met leugens en geweld om zichzelf aan de macht te houden, nadat de kiezers hem hadden afgewezen’, klonk het verder. ‘Hij is een lafaard, een echte man zou niet liegen tegen zijn aanhangers. Trump en de meeste andere Republikeinen wisten nochtans dat hij verloren had.’

De 81-jarige Dick Cheney, vicepresident tussen 2001 en 2009 onder George W. Bush, zei in de campagnevideo ook dat zijn dochter ervoor zou zorgen ‘dat Donald Trump nooit meer in de Oval Office komt’.

Liz Cheney

Congreslid Liz Cheney geldt als een van de meest prominente Trump-critici onder de Republikeinen. Bij de voorverkiezingen in haar staat Wyoming op 16 augustus dreigt zij daarom door haar partij niet meer te worden voorgedragen voor de congresverkiezingen in november. Trump heeft zelfs opgeroepen tot de verkiezing van een rivaal.

Liz Cheney, die ook vicevoorzitter is van de onderzoekscommissie over de bestorming van het Capitool, zei donderdagavond tegen CNN dat Trump zich schuldig heeft gemaakt aan ‘het ernstigste plichtsverzuim van welke president dan ook in de geschiedenis van ons land’.