100 Franse gemeenten zonder drinkwater, Franse premier activeert crisiscel

De Franse eerste minister Elisabeth Borne heeft een interministeriële crisiscel geactiveerd vanwege ‘de meest ernstige droogte die ooit in het land is geregistreerd’. Dat heeft haar kabinet vrijdag meegedeeld.

‘De uitzonderlijke droogte die we momenteel kennen, is een drama voor onze landbouw, ons ecosysteem en de biodiversiteit’, schrijft het kabinet van premier Elisabeth Borne in een persbericht. Bovendien dreigt de situatie de komende twee weken nog zorgwekkender te worden.

‘De crisiscel moet vooral ‘een goede informatiestroom vanuit de prefecturen verzekeren’, klinkt het. Zo kan er op tijd geanticipeerd worden om zwaardere getroffen gebieden op tijd van water te voorzien. ‘De cel ziet ook toe op de gevolgen van deze droogte voor onze energie- en transportindustrie en voor de veeteeltsector.’

• Sommige Franse dorpen steunen voor drinkwater op tankwagens

Tankwagens

Grote delen van het Franse vasteland hebben momenteel af te rekenen met droogte. In meer dan 100 gemeenten zijn de drinkwatervoorraden op. ‘Die dorpen worden nu bevoorraad met tankwagens’, vertelde minister van Ecologische Transitie Christophe Béchu aan Le Figaro. Het drinkwatertekort is een gevolg van een langdurig neerslagtekort en de hittegolven die Frankrijk teisteren. Het water verdampt sneller dan het aangevuld kan worden.

In een groot deel van Frankrijk, vooral het Zuiden, zijn maatregelen genomen om het drinkwater te beperken. De premier roept ook alle departementen op samen te zitten met de verschillende instanties voor waterbeheer om de prioriteiten van het watergebruik in geval van nood vast te leggen. ‘Beperkende maatregelen zullen genomen worden waar nodig’, voegt de premier toe.