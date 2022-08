Franse autoriteiten willen een reddingsactie op touw zetten om een verdwaalde beloegadolfijn in de Seine te redden. De hulpverleners maken zich zorgen omdat het dier fel vermagerd is sinds het dinsdag voor het eerst gespot werd. De autoriteiten hadden besloten om het dier te euthanaseren omdat het niet vanzelf naar de zee zwemt. ‘Na Sedna, de orka die in juni op tragische wijze aan haar eind kwam, is het een beloegadolfijn die dwaalt in de Seine. Laten we alles doen wat we kunnen om te voorkomen dat de geschiedenis zich herhaalt’, vertelt dierenwelzijnsorganisatie Sea Shepherd France.