Nu autokeuringscentra in Vlaanderen weer één dag per week open zijn zonder afspraak, staan er al dagenlang ellenlange wachtrijen. Ook vrijdag is het lang aanschuiven. ‘En ik die dacht dat ik de drukte kon ontlopen.’

In Tielt stonden al ’s ochtends vroeg zowat 150 voertuigen aan te schuiven. Vijf uur later stonden vele van hen daar nog altijd. ‘De mensen stonden al om 4.30 uur aan de poort, ook al gingen we pas open ...