Bende mensensmokkelaars opgerold die vluchtelingen wilde overzetten met bootjes

De federale politie heeft een bende mensensmokkelaars opgerold. Ze probeerden met kleine bootjes vluchtelingen over te zetten naar het Verenigd Koninkrijk. Er werden zes verdachten opgepakt, van wie er drie zijn aangehouden.

In oktober 2021 controleerde een politieploeg van de politiezone Gent een verdachte wagen. Ze troffen een opblaasbare boot, een buitenboordmotor en reddingsvesten aan. De drie personen bij de wagen werden opgepakt voor verhoor, waarop een onderzoek naar mensensmokkel werd opgestart. De bende opereert voornamelijk vanuit Gent en wordt verdacht van de aanlevering van nautisch materiaal aan andere organisaties die instaan voor de overtocht naar het Verenigd Koninkrijk met zogenaamde small boats.

In het verdere onderzoek werd nauw samengewerkt met Nederland, waar een hoofdverdachte verblijft. Behalve het aanleveren van materiaal (zoals bootjes en zwemvesten) had de organisatie vermoedelijk ook de intentie om zelf overtochten te organiseren. Dinsdag en woensdag werden de verdachten opgepakt en werden acht huiszoekingen uitgevoerd: vijf in Gent, twee in Deinze en één in Roeselare. Bij de huiszoekingen werden drie bootjes en motoren aangetroffen, alsook een veertigtal binnenbanden. Die autobanden worden vermoedelijk gebruikt als ‘reddingsvesten’.

Er werden zes verdachten opgepakt voor verhoor: een 35-jarige Syriër uit Nederland, twee Syrische broers (27 en 29 jaar) uit Gent, een 30-jarige Belg/Algerijn uit Gent, een 40-jarige Syriër uit Roeselare en een 28-jarige Belg/Ghanees uit Gent. De onderzoeksrechter liet drie verdachten aanhouden. Drie andere verdachten mochten na verhoor weer vertrekken, meldt de federale politie.

Het parket en de federale gerechtelijke politie Oost-Vlaanderen vragen aandacht om verdachte zaken in het kader van mensensmokkel te melden. Zo wordt gevraagd uit te kijken naar onder meer voertuigen geladen met opblaasbare boten en grote aantallen reddingsvesten of autobanden, opslagplaatsen van grote opblaasbare boten en reddingsvesten of binnenbanden of de aankoop in grote hoeveelheden van dit materiaal. Dat kan gemeld worden via het noodnummer 101 of opsporingen@police.belgium.eu.